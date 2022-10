Haaland: “A Balotelli affiderei il rigore della vita perché…”

Erling Haaland a 360°. Intervistato da Sky Sport Uk l'attaccante norvegese del Manchester City ha risposto ad alcune domande molto curiose tra cui quelle relative ai rigori e a chi porterebbe in un'isola deserta.

Il centravanti ha detto: "A chi affiderei il rigore della mia vita? A me stesso, perchè mi fido molto delle mie capacità. Altrimenti scelgo Mario Balotelli, perché forse è il migliore che abbia mai visto. Era davvero un bravo ragazzo. Io o lui", ha affermato il gigante Citizens e della Nazionale norvegese relativamente a Super Mario, ora in Svizzera al Sion.

Per quanto riguarda l'ipotesi di doversi trovare a scegliere chi portare su un'isola deserta, invece, Haaland ha pochi dubbi anche in questo caso: "De Bruyne: penso che mi farebbe dei begli assist anche lì. E poi i miei genitori, perché si prendano cura di me e mi cucinino del buon cibo norvegese".