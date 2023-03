Haaland, che sfortuna: infortunio e niente gare con la Norvegia

Il centravanti salterà le prime due gare per la qualificazione al prossimo Europeo.

Redazione ITASportPress

Brutte notizie per la Norvegia e per Erling Haaland. Il fuoriclasse del Manchester City ha lasciato il ritiro della selezione per infortunio e non prenderà parte alle partite di qualificazione in programma in questa settimana.

A renderlo noto è stata la Federcalcio del Paese con un comunicato ufficiale. Nella nota si leggono le parole del commissario tecnico Stale Solbakken che ha dichiarato: "Erling l'ha presa male quando ha capito che non poteva aiutare la squadra. Fortunatamente in questo gruppo c'è ancora molta fiducia, coesione e talento. Non molleremo un millimetro".

Haaland aveva dovuto saltare le ultime 4 partite di qualificazione per Qatar 2022 che alla fine si sono rivelate fatali per gli scandinavi. Adesso, anche in vista dei prossimi Europei, la sfortuna pare perseguitare il centravanti fermato da un problema all’adduttore.

Niente Spagna e Georgia, dunque, per Haaland che sarà chiamato a guarire per tornare a disposizione del club al rientro dalla sosta con la speranza di non incappare in altri guai fisici in futuro.