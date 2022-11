Haaland, il retroscena col Napoli. Giuntoli svela: “C’era l’accordo ma…”

FATTORE K - Parlando poi di chi a Napoli è arrivato come i nuovi acquisti Kim e Kvaratskhelia: "Di Kvara avevamo cominciato a chiacchierare ai tempi di Ancelotti. La prima richiesta di 30 milioni del Rubin Kazan ci gelò. E ci tirammo indietro. La guerra in Ucraina ha modificato la valutazione e con Khvicha alla Dinamo Batumi ci siamo rifatti avanti. Per Kim c’è una clausola, valida solo per l’estero, variabile, crescente e legata al fatturato dell’eventuale acquirente. E soprattutto ci si può accedere solo in una finestra fissata per il prossimo luglio e aperta per quindici giorni".