Haaland, la statistica mostruosa: battuti Messi, CR7, Lewandowski e Benzema

Nella serata di Champions League di ieri, Erling Haaland ha messo a segno una doppietta nella gara vinta dal Manchester City contro il Siviglia per 0-4. Nelle 8 presenze stagionali ha già messo a segno 12 reti, numeri che certificano il talento dell'attaccante norvegese. Il giocatore è diventato il primo a segnare sia al debutto in Premier League che all'esordio in Champions nella storia dei Citizens.

Con la doppietta messa a segno con il Siviglia, Haaland ha raggiunto quota 25 gol in Champions League in appena 20 presenze. L'attaccante del City, a 22 anni, 1 mese e 16 giorni, è il giocatore più giovane di sempre a raggiungere questo traguardo. L'attaccante ha battuto fuoriclasse assoluti come Benzema (12 gol nelle prime 20 presenze in Champions League), Lewandowski (11 gol nelle prime 20 presenze), Messi (8 gol nelle prime 20 presenze), Cristiano Ronaldo (nessun gol nelle prime 20 presenze). Non questo particolare record, tra quelli che hanno disputato almeno 20 gare dal 2019/20, stagione del suo esordio nel torneo, Haaland è anche il giocatore con la migliore media gol-minuti: 1 ogni 61'.