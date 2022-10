Haaland, l’agente: “Può essere il primo giocatore a valere 1 miliardo”

Nelle su dichiarazioni, ampio spazio anche al giovane bomber Erling Haaland, calciatore del momento. "Penso che Erling abbia un'arma segreta che è il papà: gli trasmette serenità. Lui è un ragazzo solare. Non è uno che si perde e non penso che si perderà mai", ha detto Pimenta. "Non ho mai visto un grande giocatore che pensa solo ai soldi. Noi che non siamo giocatori certe volte abbiamo difficoltà a capire come mai vanno così matti per vincere un campionato, per vincere una partita. Se tu pensi solo ai soldi non ti comporti così.