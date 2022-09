Haaland pazzo di Guardiola: “Un maniaco del calcio come me”

Dodici gol in otto partite, un inizio decisamente niente male. L'avventura di Erling Haaland in Inghilterra con la maglia del Manchester City è cominciata nel migliore dei modi, con numeri straordinari.

Il giovane bomber, però, non è sorpreso del suo operato e a Telemundo Sports come riportato anche dal Daily Mail, ha avuto modo di raccontare tutte le sue sensazioni e il feeling con mister Pep Guardiola: "Sorpreso dal mio avvio? Un po' lo sono, ma non è uno shock perché conosco le mie qualità e quella della squadra in cui gioco. Ho ottimi compagni di squadra, è un bel club. Amo giocare in questo stadio e finora ci siamo divertiti" , ha detto Haaland.