Haaland poteva essere del Galatasaray: il retroscena raccontato da Terim

Le parole del tecnico sul centravanti norvegese

Erling Haaland avrebbe potuto giocare in Turchia. A raccontare questo interessante retroscena di calciomercato è stato Fatih Terim, allenatore del Galatasaray che, proprio mentre il bomber norvegese stava attirando su di se lo sguardo di diversi club ai tempi del Molde, si era portato avanti per tesserare il giocatore. Come riportato da Gola, il mister ha rivelato: "In quel periodo stavamo visionando diversi giocatori e tra loro c'era anche Haaland. Gli scout mi chiamarono e mi dissero: 'Dobbiamo agire rapidamente, perché ci sono molti scout presenti. Se non agiamo rapidamente, ce lo soffieranno'".