Haaland, retroscena in Svezia-Norvegia: “Milosevic mi ha detto che mi avrebbe rotto le gambe”

Botta e risposta tra l'attaccante e il difensore

ACCUSE - "Prima mi ha chiamato stronzo. Ma posso tranquillamente dire che non lo sono", ha detto Haaland sullo scambio di battute con Milosevic. "In secondo luogo, ha detto che mi avrebbe rotto le gambe. Peccato che un minuto e mezzo dopo ho segnato. Quindi è andata bene così diciamo". Sul tema ha parlato anche il compagno di squadra norvegese Ostigard che su Haaland e il duello anche verbale con lo svedese Milosevic ha detto: "Penso sia stato stupido stuzzicare Erling. Lo ha acceso di più. Ci ho provato io in allenamento ma non lo farò mai più".

RISPOSTA - Come riportato da Goal, Milosevic avrebbe negato le accuse di Haaland: "È piuttosto scortese dire quello che dice, perché io non parlo norvegese e lui non parla svedese, quindi non so come dovremmo comunicare. Non parlo inglese in campo, quindi è davvero particolare che dica cose che non ho detto. Ad ogni modo non ci siamo infastiditi in gara, ho fatto partite dove ho 'discusso' con rivali molto di più".