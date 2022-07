Haaland virale sul web mentre… fa la spesa al supermercato

Ebbene sì, perché nelle scorse ore, sui social, è diventata virale una sua foto mentre fa la spesa al supermercato in compagnia di due amici presso la nota catena Sainsbury's. A rendere pubblico lo scatto è stato il giornalista Tom Young che, però, ha dichiarato di non essere l'autore della foto.

Ad ogni modo Haaland che fa la spesa è diventato virale nel giro di pochissimo tempo creando anche qualche "polemica" relativamente al contenuto del carrello. Infatti, tra i generi alimentari presenti diversi articoli come ketchup e bibite gasate. Non il top per un atleta, specie a questo livello. Non è dato sapere, ovviamente, se la spesa fosse per lui e la sua nuova casa in quel di Manchester ma parrebbe proprio di sì.