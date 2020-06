Haaland: “Voglio vincere col Borussia Dortmund”

Erling Haaland non si muove dal Borussia Dortmund, almeno non nella prossima stagione. Sembra essere questo il messaggio forte e chiaro che arriva dalla voce del diretto interessato. L’attaccante norvese, trasferitosi in Germania dal Salisburgo nello scorso mercato invernale, non pare aver intenzione di cambiare squadra dopo mezza stagione in Bundesliga. Parlando ai microfoni dei media del gruppo editoriale Funke, il classe 2000 è stato piuttosto chiaro sul sul suo futuro e le sue ambizioni di vittoria.

Haaland: “Non penso affatto di andare via da qui”

“Il Borussia Dortmund è uno dei più grandi club al mondo. Ho firmato un contratto a lungo termine e sono appena arrivato”, ha subito precisato Haaland a proposito del suo presente e del suo futuro. “Ecco perché non penso di lasciare, non penso troppo al futuro: vivo nel presente e decido qual è la cosa migliore per la mia carriera in ogni specifico momento di essa. Sinceramente voglio fare qualcosa di importante col Borussia e non essere sempre secondo ma anche vincere il titolo il prima possibile. Purtroppo in questa stagione di Bundesliga abbiamo perso entrambe le partite dirette contro il Bayern e quindi è stato tutto ancora più difficile. Ma per l’anno prossimo dobbiamo definire gli obiettivi: fare tanti gol e vincere. Io voglio contribuire con le mie reti ad aiutare la squadra”. E sul mister: “Favre? Lui mi ha aiutato molto a migliorare in questi mesi”.

