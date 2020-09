Hakimi, giallo in casa Inter: annunciato il numero di maglia ma… il tweet sparisce

Achraf Hakimi indosserà la maglia 55 all’Inter, o forse no. Giallo in casa nerazzurra dopo che questa mattina sui canali ufficiali social, più precisamente su Twitter, era stato annunciato il numero scelto dal neo arrivato a Milano. Dopo aver comunicato con tanto di foto la divisa del giocatore, il tweet è “magicamente” sparito.

Hakimi: giallo sul numero di maglia

I canali social dell’Inter hanno ufficializzato questa mattina il numero del marocchino salvo poi rimuovere tutto. Cosa è successo? Niente più numero 55 come da annuncio? Forse qualche ripensamento da parte del calciatore o qualche errore di comunicazione. C’è chi ipotizza un cambio dell’ultimo momento per via del trasferimento di Godin che sembra imminente. In quel caso Hakimi prenderebbe la numero 2 che indossa in Nazionale.

