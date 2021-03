Hakimi, l’agente fa tremare l’Inter: “Lui al Napoli? Perché no, ci ha giocato il più grande…”

“Si trova bene all’Inter con Conte, che è un grandissimo allenatore, il suo gioco esalta Achraf e credo che risulterà molto migliorato con questa esperienza nerazzurra”. Queste le parole al miele che, però, precedono una ‘bomba’ di mercato. A parlare è Alejandro Camaño, agente dell’esterno dell’Inter Hakimi. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il procuratore del giocatore marocchino ha, in un certo senso, spaventato l’ambiente milanese ipotizzando, in un futuro non ben definito, l’approdo del proprio assistito al Napoli. “Hakimi al Napoli? Perché no. Il Napoli per me come tutti gli argentini è la squadra del cuore. Ci ha giocato il più grande di tutti e quindi non escludiamo niente per il futuro”.

Per ora nessuna preoccupazione, ma le parole dell’agente di Hakimi non faranno certo piacere ai tifosi nerazzurri che hanno trovato nell’esterno classe un vero talento su cui vogliono contare anche in futuro…