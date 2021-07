Hakimi, l’agente guarda oltre il Psg: “Abbiamo sogno di tornare al Real Madrid”

Parla il procuratore dell'esterno

FUTURO - "Il Real Madrid aveva il diritto di prelazione fino a quando il Psg e l'Inter non hanno detto che l'operazione sarebbe avvenuta", ha spiegato Camano. "Abbiamo comunque sempre il sogno che Achraf possa tornare al Real Madrid perché è nato a Madrid, è cresciuto a Madrid e come obiettivo finale, un giorno, vorrebbe giocare per il Real Madrid". Sul Psg e gli altri calciatori della rosa, l'agente di Hakimi ha poi aggiunto: "Futuro Mbappé? Il Psg dice che Mbappé non si muoverà da lì, ma nel calcio non si sa mai cosa accadrà. Se resta sarà bellissimo, altrimenti il ​​mondo non finisce. Sergio Ramos? Siamo stati molto contenti del suo arrivo".