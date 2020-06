Hakimi, lettera a cuore aperto al Borussia Dortmund: “Spero le nostre strade tornino ad incrociarsi”

Tramite il proprio account Instagram, Achraf Hakimi ha voluto mandare il proprio affettuoso saluto al Borussia Dortmund e ai suoi tifosi. Nel giorno delle visite mediche e della possibile firme con l’Inter, l’esterno marocchino ha deciso di pubblicare una lettera a cuore aperto verso la squadra che lo ha fatto arrivare ai massimi livelli.

Hakimi: il saluto al Borussia Dortmund

“E’ arrivato il momento di chiudere una tappa bella della mia vita”, ha esordito Hakimi. “Dopo due anni meravigliosi, mi preparo per salutare questo club che mi ha dato tanta felicità. Dal primo momento, l’accoglienza e il trattamento che ho ricevuto da club e città è stato incredibile. Dortmund è stata casa mia per due anni, è stata la scelta giusta. Ringrazio i miei compagni, lo staff tecnico, e tutto il personale del club per la gentilezza e per la fiducia che mi hanno dato. E poi la meravigliosa tifoseria che ci ha dato sempre tanto appoggio incondizionato. Non dimenticherò mai il Muro Giallo, semplicemente meraviglioso. E poi ringrazio la mia famiglia e gli amici, per l’appoggio avuto in ognio momento. Spero che un giorno le nostre strade tornino ad incrociarsi. A presto, Borussia Dortmund”. Queste le parole dell’esterno che era in prestito ai tedeschi dal Real Madrid e che adesso sui appresta a scrivere una nuova tappa della sua vita a Milano, sponda Inter.