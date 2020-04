Hammarby, effetto Ibrahimovic: guadagni aumentati di 100 milioni di corone svedesi

Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di sé. Dopo essere tornato in grande stile al Milan, lo svedese è diventato co-proprietario dell’Hammarby. Negli ultimi giorni, per mantenersi in forma in questo momento di emergenza per il coronavirus, il centravanti ha anche deciso di allenarsi sul campo con i suoi colleghi del club svedese destando grande curiosità tra i diretti interessati. Ma c’è di più.

Secondo Aftonbladet, giornale svedese, la società starebbe vivendo un momento di grazia e floridità economica dovuta proprio all’arrivo del fuoriclasse. Da quando il nome di Ibrahimovic gravita intorno al club, si sarebbero registrati guadagni da ben 100 milioni di corone svedesi, quasi 10 milioni di euro. Una vera rinascita per l’Hammarby che solamente cinque anni fa si era trovato a fronteggiare anche una retrocessione e diversi momenti di crisi che, adesso, grazie al centravanti sembrano solo un lontano ricordo. Effetto Ibrahimovic…

A GENNAIO ANCHE AL MILAN SI ERANO REGISTRATE CIFRE INCREDIBILI GRAZIE A IBRAHIMOVIC