Hamsik ‘chiama’ tutta Napoli per Maradona: “Facciamo il più grande applauso mai sentito nella storia della città”

L’amore per Napoli e quello per Diego Armando Maradona sono evidenti anche in queste sue parole: Marek Hamsik è rimasto estremamente legato al 10 argentino e alla sua ex squadra e città. Ecco perché tra i tanti messaggi e iniziative per El Pibe de Oro, quella di Marekiaro è assolutamente unica e speciale. Si affida ai social per cercare di coinvolgere più persone possibili. La sua richiesta è una sola: una notte indimenticabile per Diego.

Hamsik: la richiesta a Napoli

“Domani (oggi ndr) 26 novembre, alle ore 20:45, Napoli ricorda Diego Armando Maradona. Prima della partita, metteremo alle finestre luci e candele per D10S, e alle 21:00, dopo il minuto di silenzio, faremo partire da ogni finestra di Napoli il più grande applauso mai sentito nella storia della città”, ha scritto Hamsik su Instagram. “Grideremo il nome di Diego per far sentire al mondo che non lo dimenticheremo mai, che Diego è il nostro figlio e fratello più amato. Inoltrate e condividete a tutti i Napoletani. Forza Diego Per Sempre!!”.

Vedremo se la città partenopea risponderà presente. Siamo sicuri di sì.