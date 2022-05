Hamsik dice addio alla Nazionale: “Ci ho pensato a lungo. Dopo 15 anni è il momento”

Lettera d'addio social alla Slovacchia

"Non è stato facile, ci ho pensato a lungo, ma dopo quindici anni ho deciso di chiudere una parte significativa e meravigliosa della mia carriera calcistica. Ho deciso di concludere la mia carriera in nazionale. È stato un viaggio lungo e bellissimo, di cui sono molto orgoglioso. Sono commosso di aver fatto parte di tutti i più grandi successi della nazionale di calcio slovacca. Ci sono stato nel punto più alto della nazionale: ho potuto far parte di una squadra che ha giocato la Coppa del Mondo 2010 in Sud Africa e nel 2016 e 2021 ai Campionati Europei. È stato un grande onore per me guidare la nazionale slovacca in più di cinquanta partite con la fascia da capitano".