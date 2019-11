Hamsik lancia Mazzarri: “Si esalta nelle difficoltà, il Toro può vincere il derby. Sarri? Ha fatto una scelta…””

Il rapporto tra Marek Hamsik e Maurizio Sarri, penultimo allenatore al Napoli dello slovacco in azzurro prima della breve parentesi Ancelotti, non è stato sempre facile.

Meglio sono andate le cose con Walter Mazzarri e Rafa Benitez, tecnici con i quali Marekiaro si è imposto con il Napoli anche a livello internazionale.

E il rapporto tra Hamsik e Mazzarri è rimaasto buono, se è vero che l’ex Capitano, intervistato da La Stampa, ha caricato il tecnico toscano in vista del delicato derby che il Toro di Mazzarri giocherà contro la Juventus:

“Mazzarri sa esaltarsi nelle difficoltà, il suo Toro può battere la Juve”.

Hamsik fa poi un appello ai sostenitori del Torino e dà un consiglio… indiretto al presidente granata Cairo: “Ai tifosi del Torino dico di fidarsi ciecamente di Walter. Se fossi un presidente punterei a occhi chiusi su di lui…”.

A proposito di Sarri, Marek usa il fioretto per commentare il passaggio del tecnico toscano alla Juventus: “Mi fa specie vedere Sarri alla Juventus, per la persona che è Maurizio e per come è fatto. Non lo giudico per la sua scelta, però: è un professionista ed è voluto andare in una società dove capita di vincere quasi sempre”.