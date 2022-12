Hamsik: “Mi volevano Milan, Inter e Juventus. Napoli? Se chiama…”

Intervista a 360° per Marek Hamsik a DAZN nel corso di 'La cresta di Napoli'. L'ex centrocampista anche dei partenopei ha parlato di diverse tematiche ma soprattutto dell'amore per la città campana.

"Nel 2012 mi ha chiamato il Milan di Allegri, poi mi ha chiamato Mazzarri quando è andato all'Inter. C'è stata anche la Juventus... c'è stata qualche chiamata con Pavel Nedved, ma impossibile. Non ci ho neanche pensato. Non ho mai sentito l'esigenza di cambiare, ero contento al Napoli: ho rinnovato 5 volte in 12 anni, che è un bel numero. Se non fosse arrivata la Cina avrei finito la carriera al Napoli", ha raccontato Hamsik. "Se mi chiamassero sarebbe impossibile dire di No. Certo che mi piacerebbe perché No?".