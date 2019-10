Hamsik, parla l’agente: “Tornerà al San Paolo con l’Atalanta. Sul record di gol…”

Marek Hamsik tornerà al San Paolo. Sarà la prima volta da che il capitano, a inizio 2019, ha lasciato il suo Napoli per trasferirsi in Cina al Dalian Yifang. La conferma arriva dal procuratore Juri Venglos a Radio Kiss Kiss: “Sì, il mio assistito sarà presente per Napoli-Atalanta e sarà un bellissimo momento per Marek, che ha scritto un pezzo di storia del club azzurro, e per tutti i tifosi che rivedranno l’ex capitano, tuttora miglior marcatore di sempre della storia della società. Mertens potrebbe battere questo record? È normale, Hamsik ha raggiunto quella cifra da centrocampista, lui sarebbe contento se il belga superasse quel bottino di reti proprio contro l’Atalanta. Spero che la società stia preparando qualche cosa di speciale e particolare per il ritorno di Hamsik a Castelvolturno”.