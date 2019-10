Hamsik ringrazia i tifosi del Napoli: “San Paolo casa mia. Peccato per il rigore colossale…”

Il suo ritorno al San Paolo non è stato fortunatissimo, almeno a livello di risultato per il Napoli, bloccato in casa tra le polemiche dall’Atalanta.

Marek Hamsik, però, passato lo scorso gennaio al Dalian Yifang, è stato festeggiato adeguatamente dai tifosi azzurri con striscioni ad hoc e applausi scroscianti.

All’indomani Marekiaro ha tenuto a ringraziare tutti attraverso i propri canali social: “È stato bellissimo ed emozionante tornare al San Paolo, a casa mia. Sentire il vostro amore e il vostro affetto, vedere i miei compagni ed amici del cuore”.

Hamsik ha anche commentato tra le righe l’episodio del rigore non concesso per il contatto tra Kjaer e Llorente: “AMO NAPOLI E SEMPRE FORZA NAPOLI – ha scritto il centrocampista – L’unica cosa che mi è dispiaciuta dopo la grande partita fatta è stato il rigore colossale non fischiato #sempreforzaNapoli”.