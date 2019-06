Hamsik stufo della Cina, clamoroso ritorno in Italia in un club a sorpresa

Fantamercato oppure no, ma la notizia potrebbe davvero avere del clamoroso. Marek Hamsik, ex centrocampista del Napoli e capitano della Slovacchia, potrebbe tornare in Serie A. Non in azzurro, però, su di lui ci sarebbe la Roma.

Un colpo al cuore per i sostenitori partenopei, ma l’ex capitano della squadra di Ancelotti sembra essersi stufato dell’esperienza in Cina, dove da pochi mesi veste la maglia del Dalian Yifang. Secondo quanto riporta Repubblica, Hamsik ripensa alla Serie A e il club giallorosso della capitale vorrebbe riportarlo in Italia per sistemare parte del suo centrocampo. L’idea della squadra del presidente Pallotta è quella di uno scambio con Pastore. In tal senso, la stessa Roma beneficerebbe anche di un conguaglio a proprio favore con il Dalian disposto a coprire anche parte dello stipendio dello slovacco che arriva a 9 milioni di euro all’anno.

L’ultima parola spetta ad Hamsik e alle parti in causa, ma il suo ritorno, non al Napoli, avrebbe indubbiamente del clamoroso, specie dopo l’altra “tradimento” di Maurizio Sarri, passato alla guida della Juventus.