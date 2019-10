Hamsik: “Tornare al Napoli? Mai dire mai. Scudetto? Manca qualcosina, ma…”

Dopo il messaggio social, ecco anche le parole a Radio Kiss Kiss. Marek Hamsik, ex centrocampista del Napoli attualmente in Cina al Dalian Yifang, è tornato a parlare degli azzurri dopo essere stato presente al San Paolo per la gara contro l’Atalanta.

Lo slovacco si è soffermato sulla Serie A e sul mercato dei partenopei, ma anche su un suo possibile ritorno, non per forza sotto le vesti di calciatore.

TORNARE – “Possibile immaginare un mio ritorno? Non si può mai dire mai nel mondo del calcio. Ma ora sono concentrato sulla Cina, sono felice e ho un contratto da rispettare. Mertens e Callejon in Cina? Lo dicono i giornali, ma io non so nulla. Credo che possano continuare qui a Napoli per fare la storia del club”, ha detto Hamsik che pensa anche ad un possibile futuro ruolo nel club azzurro: “Io ambasciatore del Napoli nel mondo? Mi piacerebbe moltissimo. Essere ambasciatore della società in cui sono cresciuto. Non vedo l’ora di tornare per fare questo giro di campo per i tifosi. C’è sempre tanto amore verso di me. Sono fiero di questo rapporto speciale tra me e la città, un qualcosa di unico che spero possa continuare per sempre”.

SCUDETTO – Nonostante un avvio difficile, Hamsik si è detto fiducioso anche in ottica scudetto: “Vincere il Tricolore? Questa squadra è ancora equilibrata, forte, lo sta dimostrando. Manca qualche punticino, qualcosa di concreto per arrivare alla Juventus, ma davvero poco. La società e la squadra stanno facendo tutto il possibile”.