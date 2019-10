Hamsik: “Un ritorno al Napoli? Non posso escluderlo…”

A febbraio, dopo oltre undici anni, ha dato il suo addio al Napoli per volare in Cina, abbracciando il progetto del Dalian Yifang. Stiamo ovviamente parlando di Marek Hamsik, centrocampista slovacco che, con la maglia azzurra, ha scritto pagine di storia. Quella tra il giocatore ed il club partenopeo è stata infatti una lunga storia d’amore, fatta di sudore, gol e trofei. Un’esperienza che Hamsik non dimentica, come emerso dalle sue dichiarazioni raccolte da Sportmediaset.

RITORNO – “Se mi chiedessero di tornare a Napoli per dare una mano? Difficile rispondere… Non lo escludo, ma ho firmato per tre anni con il Dalian, quindi penso di rimanere lì”.

PRESENTE – “Gli azzurri possono vincere lo scudetto ed andare lontani in Champions. Adesso andrò a vedere i ragazzi contro l’Atalanta”.