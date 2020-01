Han Li: “Milan? Volevamo Berlusconi presidente onorario ma…”

Nel corso di un’intervista rilasciata a Forbes, David Han Li, braccio destro dell’ex presidente del Milan Yonghong Li, ha parlato del rapporto con l’ex patron rossonero Silvio Berlusconi: “L’avevamo invitato a diventare presidente onorario: all’inizio ha accettato, ma poi, pochi giorni prima della chiusura, ha detto di non poter accettare la nostra offerta”, ha detto l’imprenditore cinese che poi ha spiegato: “Ci sono molte ragioni per cui gliel’avevamo offerto. La sua bellissima storia non poteva essere dimenticata, questo in primis. Ma anche per la sua influenza, la sua immagine e le sue relazioni: eravamo nuovi nel paese e speravamo di avere qualcuno che potesse aiutarci. Avremmo potuto scegliere tutti dirigenti cinesi, ma non lo abbiamo fatto per rispetto dei tifosi: non volevamo che pensassero di avergli rubato il club. Questo, però, è stato usato contro di noi da alcune persone, a causa della nostra gentilezza e onestà”.