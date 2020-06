Handanovic, fascia da capitano e rivincita… per la quinta volta

È arrivato all’Inter nel 2011, Samir Handanovic, piano piano ha acquisito un ruolo sempre più importante nel mondo nerazzurro. Tre cambi di proprietà, tante sfide, spesso non vinte, ma adesso, con la fascia da capitano al braccia, vuole un’altra occasione. Quella chance di sollevare un trofeo con la società milanese che rappresenterebbe il premio più grande per la sua dedizione alla causa.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Handanovic è l’uomo di tre proprietà diverse, di tre Inter lontane per certi versi anni luce una dall’altra. Ma è anche l’uomo che non ha mai vinto una coppa. Quella Coppa che adesso potrebbe finalmente risplendere. Ci sarà il Napoli di mezzo, e una semifinale di ritorno in cui occorrerà ribaltare il risultato dell’andata. Ma Handanovic ci crede e sa che la sua Inter, quella di Conte, di Lukaku e Lautaro, può farcela. Una quinta chance, dopo quattro semifinali perse. Lui, ci proverà…