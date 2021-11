Hargreaves: “Forse Messi e Neymar hanno pensato di voler giocare nel City…”

Il commento dell'ex giocatore dopo la vittoria dei Citizens sul Paris Saint-Germain

Il Manchester City batte il Paris Saint-Germain e vendica la gara d'andata al Parco dei Principi. La formazione di Guardiola ha avuto la meglio contro quella di Pochettino. Nonostante le forti assenze di Foden e De Bruyne, i Citizens hanno dimostrato di saper essere squadra e con il solito gioco hanno battuto i quotati rivali. Una sconfitta che, secondo l'ex giocatore Owen Hargreaves , ha fatto venire curiosi pensieri ad alcune stelle come Lionel Messi e Neymar.

CAMBIARE SPONDA - Secondo l'ex centrocampista, che ha parlato a BBC Sport, al termine della sfida, uscendo dal campo, La Pulce e O'Ney si sarebbero mentalmente pentiti di essere nel Psg e non nel City: "Credo sia stata una gara di altissimo livello quella del Manchester City. E hanno vinto senza Foden e De Bruyne", ha detto Hargreaves. "Probabilmente uscendo dal campo Messi e Neymar avranno pensato che vorrebbero giocare in una squadra così bella come è il City...".