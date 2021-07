Hauge e il rapporto con Kjaer: “Lo chiamiamo Il Vichingo. Ha salvato la vita a Eriksen”

Parla il calciatore del Milan

IL RAPPORTO - "Parliamo spesso, forse un po' più rispetto agli altri. Penso sia naturale dato che io e lui parliamo la nostra lingua madre. Kjaer Si prende cura di me, mi dice cosa devo fare e quando faccio qualcosa di buono si complimenta. C’è sempre e ti dà sempre quella spinta più quando vede che ci sono delle cose che possono essere fatte in modo migliore. Ti aiuta sia dentro che fuori dal campo".

LEADER IN CAMPO E FUORI - Inevitabile parlare di quanto accaduto all'Europeo con il malore di Eriksen e l'intervento davvero importante del danese: "Era una situazione davvero difficile per tutti ma è rimasto calmo. Simon è riuscito a compattare la squadra e a prendersi la responsabilità. Ha salvato la vita di Christian, è stato un momento impattante per tutti. Non sono rimasto sorpreso, quando si presentano situazioni del genere dimostra che leader è".