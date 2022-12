Hazard dice addio al Belgio: “Si volta pagina. Grazie a tutti”

"Oggi si volta pagina... Grazie per il vostro amore. Grazie per il vostro impareggiabile supporto. Grazie per tutta questa felicità condivisa dal 2008. Ho deciso di porre fine alla mia carriera internazionale. La nuova generazione è pronta. Mi mancherete…". Con queste parole Eden Hazard ha detto addio al Belgio e al calcio Internazionale con la maglia dei Diavoli Rossi.