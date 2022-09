Hazard, gol in Champions da record: dato mai visto nelle precedenti 434 reti

I campioni in carica del Real Madrid iniziano nel modo giusto il loro percorso nella Champions League 2022-23. I Blancos di Carlo Ancelotti hanno avuto la meglio contro il Celtic all'esordio nel torneo. Netto il 3-0 dei madrileni contro gli scozzesi e anche gioia per chi, da quando veste la camiseta blanca, non ha avuto troppi sorrisi, Eden Hazard .

Come sottolineato da Opta, infatti, il gol del belga vale un record molto prestigioso. Sono stati 33 i passaggi consecutivi con cui il Real Madrid ha mandato in gol proprio Hazard per il 3-0 contro il Celtic all'esordio in Champions League.