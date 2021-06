Hazard, neppure suo fratello Thorgan fa sconti: “Non ha dimostrato suo valore”

Eden Hazard nel mirino della critica e suo fratello Thorgan ammette le difficoltà avute nella stagione

AMMISSIONE - Spesso criticato dalla stampa, Hazard non ha trovato, si fa per dire, neppure l'appoggio di suo fratello Thorgan che ha definito 'normali' le critiche ricevute dal fuoriclasse ex Chelsea: "Non ha dimostrato quello che è capace di fare negli ultimi due anni", ha detto senza giri di parole il giocatore del Borussia Dortmund. "La stampa spagnola sa che giocatore eccezionale è Eden e so che a volte non è facile stare dietro alle tante critiche. Io mi auguro che Eden possa dimostrare tutto il suo valore nella prossima stagione".