Hazard racconta: “Ancelotti? Ci ho parlato solo 5 minuti in questa stagione”

Eden Hazard torna a parlare e lo fa tra Mondiale, ormai al via, e club, il Real Madrid, dove non ha trovato grande spazio nelle ultime stagioni. Colpa delle sue condizioni fisiche ma anche, forse, di un rapporto non idilliaco con Carlo Ancelotti. Il fantasista del Belgio è stato intervistato daL’Equipe a pochi giorni dall’esordio in Qatar 2022: "Al Chelsea forse ho vissuto il mio periodo migliore. Al Real ho giocato bene nella gestione Zidane, abbiamo parlato quando è andato via, era triste perché non ero riuscito a rendere come ci si aspettava".