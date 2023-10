Hazard si ritira, il messaggio del Real: “Buona fortuna per la nuova avventura”

Uno degli interpreti migliori degli ultimi 20 anni lascia il palcoscenico del calcio mondiale. Eden Hazard ha annunciato questo martedì il ritiro dal calcio giocato, spiazzando tutti con una notizia veramente inaspettata. E il mondo di questo magnifico sport non è mancato all’appuntamento, mandando messaggi di supporto e conforto al calciatore. Tra questi anche uno dei suoi ex club, il RealMadrid, che con una nota ufficiale ha voluto fare il suo in bocca al lupo all’ormai ex attaccante.