Hazard stenta col Real Madrid ma… viene nominato icona per i 125 anni del calcio belga

Nonostante con il suo Real Madrid stenti ad affermarsi come giocatore di punta, Eden Hazard riceve un grandissimo riconoscimento da parte del suo Paese. La federazione belga ha deciso, attraverso un sondaggio aperto ai fan, di votare l’icona per i 125 anni del movimento calcistico della Nazione. L’ex Chelsea è stato eletto come il migliore della storia.

Tra i vari protagonisti candidati a ricevere questo tipo di onore anche Vincent Kompany, arrivato secondo, Kevin De Bruyne, terzo, ma anche Lukaku e altre stelle del passato. Nonostante i grandi rivali, è stato Hazard ad imporsi e diventare a tutti gli effetti icona nella storia del Belgio.