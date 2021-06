Henderson e il razzismo: “Fan fischiano? Noi continueremo ad inghinocchiarci e combattere”

Il centrocampista si fa portavoce delle intenzioni della Nazionale inglese

Si era già schierato in modo netto contro il razzismo, ma ora Jordan Henderson, calciatore del Liverpool e della Nazionale inglese, lo fa con maggiore forza e convinzione. A seguito dei "buu" ai calciatori ricevuti dai tifosi nella sfida contro l'Austria nel momento del minuto di solidarietà per il movimento Black Lives Matter, la formazione dell'Inghilterra ha deciso di far sentire ancor di più la sua voce. Nel corso di un'intervista al Guardian e riportata dai vari tabloid britannici, il classe 1990 ha lanciato una vera sfida per combattere ogni forma di discriminazione.