Henry, addio Belgio e stipendio donato in beneficenza

L'assistente allenatore di Roberto Martinez ha scelto di salutare e di compiere un bel gesto di solidarietà

Europei conclusi nei giorni scorsi per il Belgio che è stato eliminato dall'Italia ai quarti di finale. E se il CT Roberto Martinez pare essere stato confermato dalla federcalcio del Paese, lo stesso non si può dire di Thierry Henry che si era unito alla Nazionale con un ruolo di "freelance" esattamente come già accaduto nel mondiale del 2018. Il campione del mondo francese, come riporta RMC Sport citando L'Equipe è pronto a concludere il suo rapporto, ancora una volta, ma a farlo con la solita classe che lo contraddistingue.