Henry chiede giustizia per Floyd: “Questo è il momento di cambiare”

Anche Thierry Henry si schiera a favore delle proteste sorte negli Stati Uniti per avere giustizia per George Floyd. L’assassinio del ragazzo di Minneapolis da parte di un agente ha scioccato il mondo e nemmeno l’ex fuoriclasse francese, campione del mondo nel 1998 con la propria Nazionale, si è tirato indietro. Queste le parole del suo appello attraverso il profilo Twitter: “Dobbiamo cambiare, ora. Perché gli stessi razzisti applaudono la minoranza etnica quando giocano per la loro squadra e poi in strada la stessa minoranza viene insultata? Ora basta tollerare tutto questo”.