Henry deluso dall’Arsenal: “Superlega? Non riconosco i valori del mio ex club”

L'ex Gunners rimasto colpito dall'adesione del club inglese alla Super League: "Sono rimasto scioccato"

" Ero sinceramente scioccato come la maggior parte delle persone e non potevo credere a ciò che stava accadendo". Parla così l'ex attaccante dell' Arsenal e della Francia Thierry Henry nella sua intervista al The Telegraph a proposito di quanto avvenuto nello scorso weekend tra le 12 squadre che avevano proposto di creare la Superlega, una nuova competizione 'per pochi' destinata solo ad un incremento degli introiti. L'ex giocatore e allenatore è rimasto molto deluso soprattutto per quanto concerne l'adesione dell'Arsenal, una delle sei squadre inglesi che, inizialmente, avevano detto sì al progetto.

DELUSO - "Non riconosco il mio club, non riconosco l'Arsenal. Il fatto che stessero cercando di entrare nella Super League non ha senso per me", ha detto Henry. "I proprietari hanno gestito l'Arsenal come una società, non come una squadra di calcio, e questo è stato evidente. Forse il problema è un malinteso. Non hanno capito i valori fondamentali del calcio, o forse il denaro è diventato una tentazione troppo grande. Comunque sia, hanno sbagliato. E' stato tutto completamente sbagliato. Sono rimasto scioccato dalla notizia, come la maggior parte delle persone. Non potevo credere a quello che stava succedendo. Non ho mai detto nulla prima di adesso ma quello che è accaduto mi ha fatto capire come l'Arsenal sia dei tifosi e io stesso sono un fan dell'Arsenal. Sono orgoglioso di ciò che i fan hanno ottenuto. Non solo i tifosi Gunners ma in generale tutti gli appassionati. Credo sia stata la vittoria del calcio".