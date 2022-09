Henry durissimo: “Var sta uccidendo gioia di giocare a calcio”

"Nel calcio siamo ancora indietro, abbiamo così tanto da imparare", ha detto Henry. "Quello che posso vedere nel football americano, nel rugby, nel cricket o qualunque cosa sia, il tennis, il Var è istantaneo. Con il Var, quello che mi dà fastidio è che non è abbastanza veloce. Poi è ancora una decisione di qualcuno su un 'camion' o ovunque si trovi, perché non è il Var che fa la decisione, il Var è lì solo per far presente una situazione".