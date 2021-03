Henry e i social: “Perché non chiedere la carta d’identità? Ci tornerò quando sarà un posto sicuro”

Nel corso del programma Good Morning Britain, Thierry Henry ha parlato della sua decisione di abbandonare i social network, comunicata qualche giorno fa a seguito dei tanti casi di razzismo e altri tipi di abusi. L’ex stella della Francia e dell’Arsenal ha commentato in modo molto duro la sua scelta rivelando che tornerà solo quando riterrà quel luogo “più sicuro”.

Henry e i social network

“Il web non è un posto sicuro in questo momento. Sto parlando di bullismo, molestie, e le persone si uccidono a causa di tutto questo”, ha esordito Henry. “È difficile sradicare tutto questo dalle persone. I social sono un ottimo strumento, ma le persone li usano come se fossero un’arma. Perché non allora richiedere un documento per utilizzarlo? So che le persone diranno che c’è la ‘libertà di parola’, ma le parole possono essere usate in modi diversi: se vai al cinema non puoi gridare quello che vuoi, in un aeroporto non puoi gridare quello che vuoi, oltrepassi un limite. Ci sono dei sistemi che eliminano i contenuti quando magari infrangono leggi di copyright e allora perché non fare qualcosa di simile. Tornerò quando il mondo social sarà più sicuro“.

L’ADDIO AI SOCIAL DI HENRY