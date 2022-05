Henry e il pronostico per la Champions: “Il Liverpool è più forte del Real Madrid”

Le parole dell'ex fuoriclasse francese

Una leggenda del calcio mondiale ha espresso il suo pronostico riguardo alla finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool . Thierry Henry , ex attaccante di Arsenal e Barcellona , ha analizzato il confronto tra i Reds e i Blancos, parlando anche di due giocatori chiave come Benzema e Manè . Queste le parole:

"Personalmente credo che il Liverpool vincerà la Champions. È più forte del Real Madrid. A rendere ancora più grande la finale è il fatto che i due favoriti per il Pallone d’Oro siano Mané e Benzema. Penso ancora che Karim sia in vantaggio, ma se Mané vincesse con il Liverpool e i Reds facessero il poker di trofei di cui si parla, rappresenterebbe un avversario abbastanza forte, inoltre sarebbe fantastico per l’Africa. Ma scommetto ancora su Benzema".