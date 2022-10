Henry e la mano di Dumfries in Inter-Barcellona: “Anche mio figlio…”

L'ex attaccante sorpreso dal mancato rigore non dato ai blaugrana per fallo di mano dell'esterno interista.

Episodio controverso in Inter-Barcellona , terza giornata del girone di Champions League. Parliamo del fallo di mano presunto di Denzel Dumfries che sarebbe potuto costare un calcio di rigore e potenzialmente il pareggio ai blaugrana nel match di San Siro. Grandissime proteste in Spagna e in tutto l'ambiente catalano e grande stupore anche tra chi si è trovato a commentare la sfida alla tv.

Tra questi anche Jamie Carragher e Thierry Henry che stavano raccontando la gara per la televisione inglese. In modo particolare l'ex attaccante francese ha reagito in modo piuttosto veemente alla mancata assegnazione del penalty per fallo di mano dell'olandese nerazzurro. Guardando il replay dell'azione, l'ex centravanti ha detto: "Ma no, ma dai, sta sbagliando, ha torto. Si vede", facendo riferimento all'arbitro e al rigore non dato. "Anche mio figlio avrebbe visto quella mano...".