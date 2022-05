Henry: “Mbappé non è rimasto al Psg per soldi ma perché…”

Parla l'ex stella francese

Come riportato da Goal , la leggenda ex Arsenal ha parlato della permanenza in Francia di Mbappé: "Questa decisione è vitale per il calcio francese. Farà bene alla Nazionale, al Psg e a tutto il movimento. Pensavo che Kylian se ne sarebbe andato. Penso che tutti se lo aspettassero, anche lui forse. Ma sembra che abbia cambiato idea. Non so esattamente cosa potrebbe avergli fatto cambiare idea, ma so che qualcuno lo ha chiamato".

Henry ha proseguito: "Quando il presidente francese lo ha chiamato e gli ha chiesto di restare, è stato da pazzi. Spero che questo sia un indicatore di dove vuole andare il Psg in termini di crescita. Perché una cosa so per certo: quando giochi in un grande club, non te ne vai. Mentre il grande club si sbarazzerà di te quando invecchierai. Mbappé ha deciso di restare. Quindi il Psg è nel suo cuore. La gente dirà che ha deciso di restare per una questione di soldi, ma lui questi soldi li avrebbe avuti comunque ovunque fosse andato. Dunque voleva restare. In Francia, tutti sono felici, perché se vuoi avere successo, non puoi lasciare andare un giocatore del genere".