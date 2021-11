Henry si schiera con i francesi: “Pallone d’Oro a Benzema o Kanté”

L'ex attaccante verso la premiazione per il noto trofeo di France Football

Ancora pochi giorni, poi ci sarà la premiazione ufficiale del Pallone d'Oro 2021. Mai come quest'anno i candidati all'ambito premio assegnato da France Football sono molteplici e tra loro ci sarà una grande lotta. Non solo Messi, Jorginho e Lewandowski ma anche altri fuoriclasse come Karim Benzema e N'Golo Kanté che hanno trovato in Thierry Henry una grande "sponsor".