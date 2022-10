Henry sicuro: “Zidane non andrà alla Juventus. Aspetta solo la Francia”

A CBS Sports, Thierry Henry ha detto la sua sul futuro del connazionale commentando anche dove sarà il suo destino: "Zidane è stato accostato a molte squadre, ma queste informazioni non sono mai state davvero veritierie. Secondo voi perché? Non credo che Zizou voglia guidare la Juventus. Credo che Zidane stia aspettando solo una chiamata nella nazionale francese, e questo ha senso. Io non andrei ora alla Juventus fossi in lui. Ha vinto tutto, tre Champions. Ripeto, penso stia aspettando solo una chiamata della Francia".