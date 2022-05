Hernanes si ritira: “Nato per fare tante altre cose. Magari allenare…”

Il Profeta ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo

DECISIONE - Dopo essersi svincolato dal Recife, Hernanes ha deciso di comunicare la sua scelta in conferenza stampa: "Chiudo la mia carriera di calciatore, ma sono nato per tante altre cose, per essere il Profeta", ha detto il fantasista. "Allenare? Ci ho pensato. Prima dicevo di no, poi pensavo forse, e oggi forse è una possibilità. Penso a fare un corso, prepararmi, ma non è una cosa che ho nel cuore voler fare l'allenatore". E ancora sulle ipotesi post ritiro: "Io e mio fratello abbiamo costituito una società di agenzia di giocatori, siamo agli inizi, è una delle attività che abbiamo. È qualcosa a cui penso, essere ancora in mezzo al calcio".