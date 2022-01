Hernanes torna in Italia: “Voglio stare vicino ai miei figli e se arriva un’offerta…”

Il Profeta vuole tornare in Italia dopo le ultime esperienze in Brasile

Redazione ITASportPress

In Italia lo ricordiamo per le sue capriole e per aver vestito le maglie di Lazio, Inter e Juventus. Parliamo di Hernanes, fantasista brasiliano che adesso vuole fare ritorno in Italia. Lo ha dichiarato lui stesso a L'Interista. Il calciatore ha spiegato cosa si aspetta dal suo futuro non solo calcistico.

RITORNO - "Proprio ieri ed oggi ho parlato con allenatore e dirigenti dello Sport Recife (sua squadra ndr), siamo arrivati ad una decisione: per motivi di famiglia torno in Italia, perché voglio stare vicino ai miei figli", ha detto Hernanes. "Anche se attualmente non ho ancora un club, ho bisogno di stare qui. Sia a me che allo Sport Recife dispiace, ma la priorità ora è quella di rimanere con la mia famiglia, visto che da 5 anni sono in giro per il mondo per giocare".

GIOCARE O NO? - Per il momento il Profeta non pensa a dover poter giocare ma solo ai suoi cari, ma non nasconde la voglia di scendere ancora in campo in Italia: "Per almeno un mese mi dedicherò completamente ai figli. Dopodiché mi piacerebbe giocare qui se qualcuno dovesse farsi avanti. Al momento no, poiché nessuno lo sapeva ed ho appena deciso. Ma da questo momento in poi sono aperto a nuove proposte dall'Italia, sarebbe bello tornare".