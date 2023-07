Hervé Renard ancora protagonista: raggiunto un primato storico

Dopo i grandi spunti offerti durante i Mondiali di Qatar 2023 , Hervé Renard è ancora protagonista. In queste ore, il commissario tecnico della Francia femminile ha condotto la sua squadra alla vittoria per 2-1 contro il Brasile ai Mondiali femminili , in corso di svolgimento tra Australia e Nuova Zelanda. Questo successo, sancisce un record storico per l'allenatore francese classe 1968. Hervé Renard è infatti diventato il primo commissario tecnico ad aver vinto una partita sia nella Coppa del Mondo maschile che nell' analoga competizione femminile.

Hervé Renard e il primato ai Mondiali

Per la storia che ha alle spalle, quello di Hervé Renard è senza dubbio uno dei profili più affascinanti del panorama calcistico internazionale. Dopo una breve carriera da calciatore in patria (era un difensore), Renard si dedicò presto al ruolo dell'allenatore. Un lavoro difficile, che ha permesso a Renard di girare il mondo. Tra le sue avventure, troviamo quelle da commissario tecnico di Ghana, Angola, Zambia, Costa D'Avorio, Marocco e per ultima l'Arabia Saudita. Alla guida dei sauditi, Hervé Renard si rese protagonista di un Mondiale indelebile, con l'apice toccato alla gara inaugurale contro i futuri campioni del mondo, l'Argentina. In quell'occasione, un sorprendete 2-1 condannò Messi e compagni. Oggi come allora (ma alla guida della Francia femminile), il 2-1 a Brisbane contro il Brasile consegna al commissario tecnico francese una giornata storica. Ma non solo, perchè con questo successo Renard ha anche raggiunto un primato importante. Hervé Renard infatti, è ufficialmente diventato l'unico allenatore ad aver vinto una partita sia ai Mondiali maschili che in quelli femminili. Un traguardo storico, che evidenzia ancora una volta il grande lavoro di un commissario tecnico di alto livello.