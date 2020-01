Higuain e l’avventura al Chelsea: “Si aspettavano tanto in poco tempo…”

Gonzalo Higuain si racconta e lo fa ai microfoni del Telegraph parlando della sua breve esperienza al Chelsea dopo essere andato in prestito al Milan dalla Juventus. Il Pipita ammette che avrebbe potuto fare di più, ma allo stesso tempo confessa che le aspettative erano troppe, soprattutto per il troppo poco tempo a disposizione.

“Avrei dovuto far meglio. Ma penso che ciò che ho fatto non sia stato male e siamo stati in grado di vicnere l’Europa League, oltre a raggiungere la Champions League. Questi sono buoni risultati”, ha detto l’attaccante tornato in bianconero questa stagione.

ASPETTATIVE – “Se sei un buon giocatore la gente si aspetta di tutto da te. Ma a volte non vengono prese in considerazione diversi fattori come l’arrivo da un altro campionato. La Serie A è completamente differente dalla Premier League. E, soprattutto, non si considera il fatto che ho giocato solo pochi mesi in terra inglese. Capisco che i tifosi si aspettavano di più da me e lo apprezzo perché significa che si affidavano a me. E so anche che le persone hanno grandi aspettative dai migliori giocatori. Le critiche sono sempre ben accette, a patto che siano costruttive e non distruttive. Voglio solo dire che ho avuto la possibilità di giocare in uno dei campionati migliori al mondo”.

Il Telegraph sottolinea anche come Higuain voglia aprire un’accademia per ragazzi per aiutarli a gestire la pressione e tutto quello che riguarda l’aspetto extra campo di questo sport: “Voglio aiutare i ragazzi che approcciano al calcio per affrontare anche i momenti grigi affinché non commettano errori che, in questo mondo, possono esserci”.

SARRI ED ESULTANZA– “Penso che Sarri e io ci tiriamo fuori il meglio l’uno dall’altro. Mi ha visto, era con me, ha assistito alla migliore stagione che ho avuto (con il Napoli nel 2015-16) ed è per questo che mi conosce così bene”. E sul suo approccio subito dopo aver fatto un gol: “Alcuni giocatori pensano a come festeggiare, ma io non sono così. Sento solo l’adrenalina della partita e impazzisco. Faccio la prima cosa che mi viene in mente”.