Higuain, il gol al Tottenham non basta: la Juventus vuole cederlo ma lui ha una richiesta…

Potrebbe essere lontano dalla Juventus il futuro di Gonzalo Higuain. Non sarebbe bastata la bella prestazione fornita dall’argentino contro il Tottenham in ICC per far cambiare idea alla società bianconera.

Il Pipita non rientra nei piani di Agnelli, Paratici e Nedved e, forse, neppure in quelli di Sarri. Come noto, la Roma è da tempo alla finestra per l’attaccante e dopo aver trovato l’accordo con la Juventus starebbe solamente attendendo l’ok del calciatore.

RICHIESTA – Qui, il nodo si fa pesante. Infatti, Higuain vorrebbe giocarsi le sue carte per rimanere alla Juventus e starebbe facendo di tutto per non allontanarsi. Nonostante la pista giallorossa sia di suo gradimento, il Pipita vuole prima che la società bianconera gli versi una sostanziona buonuscita. Dal canto suo, la Vecchia Signora vuole liberarsi dei 7 milioni di ingaggio del giocatore e starebbe pensando di accontentarlo. La Roma avrebbe pronto un ingaggio da 4,5 milioni più bonus per l’argentino e adesso attende solo l’evolversi della situazione in casa Juventus.